В Сеуле состоялся саммит РК и ОАЭ

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27 февраля президент РК Мун Чжэ Ин встретился в Сеуле с наследным принцем Эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом Бен Заид Аль-Нахаяйном. В администрации сообщили, что стороны договорились принять конкретные меры по укреплению реального сотрудничества на более высоком уровне, основываясь на уже достигнутых успехах. Они обсудили ситуацию развития стратегических партнёрских отношений, направление которых было определено в марте прошлого года в ходе официального визита Мун Чжэ Ина в ОАЭ, а также приняли совместное заявление по дальнейшим шагам по этому вопросу. В документе стороны ещё раз подтвердили стратегический характер отношений, указав, что их развитие было во многом обусловлено тесным сотрудничеством в области АЭС, обороны и безопасности. Также было решено обеспечить рост, соответствующий эпохе четвёртой промышленной революции, укрепив реальное сотрудничество в сфере последних технологий, а также расширив взаимодействие в областях, не имеющих отношение к нефти, энергетике и строительству, по которым стороны наработали большой опыт сотрудничества. Помимо этого, Мухаммед Бен Заид Аль-Нахаяйн заявил, что ОАЭ, являясь братским для РК государством, будут продолжать последовательно поддерживать процесс налаживания прочного мира на Корейском полуострове.