В РК средняя длительность рабочего времени впервые оказалась меньше 2 тыс. часов в год

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В прошлом году в РК средняя длительность рабочего времени на одного человека впервые опустилась ниже отметки в 2 тыс. часов. Об этом 27 февраля сообщили в министерстве труда и занятости, ссылаясь на результаты исследования, проведённого среди предприятий с количеством сотрудников выше пяти человек. Показатель составил 1.986 часов. В 2016 году отметка составляла 2.052 часа, а в 2017 году 2.014 часов. По состоянию на 2017 год среди стран ОЭСР максимальная отметка была зафиксирована в Мексике – 2.348 часов. РК была на втором месте.