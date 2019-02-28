Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

В небе над Жёлтым морем потерпел крушение самолёт KF-16D

Write: 2019-02-27 14:54:16Update: 2019-02-27 17:45:00

В небе над Жёлтым морем потерпел крушение самолёт KF-16D

Photo : YONHAP News

27 февраля в 12 часов 13 минут над Жёлтым морем потерпел крушение самолёт ВВС РК KF-16D. Два пилота, находившихся на борту, катапультировались. Их уже обнаружили, и их состояние оценивается врачами как обычное. По данным министерства обороны, двухместный самолёт, который относится к 38-й боевой эскадрилье, упал в море через 3 минуты после взлёта с авиабазы Кунсан по не установленной пока причине. В апреле прошлого года в РК также произошло крушение истребителя F-15K. Командование ВВС сформировало штаб для расследования причин происшествия. 
Список

Рекомендуем