Первый эксперимент с искусственным дождём оказался малоэффективным

Photo : YONHAP News

25 февраля Национальный метеорологический институт и Национальный институт экологии опубликовали официальные результаты эксперимента по снижению уровня микропыли при помощи искусственного дождя, который проводился 25 февраля. Отмечается, что удалось подтвердить возможность вызова искусственного дождя, но эффект по снижению концентрации микропыли оценить не удалось. Эксперимент проводился на юге провинции Кёнгидо, а также в прилегающем районе Жёлтого моря. После распыления йодистого серебра, который вызвал дождь, объём капель вырос в 3-4 раза. Указывается, что спустя 2-3 часа были обнаружены следы осадков. Однако это касается лишь близлежащего острова, а на материке осадков не было. Таким образом, оценить эффект искусственного дождя в снижении уровня микропыли не удалось. Эксперты указывают на то, что уровень технологий РК в этой сфере равен 73,8% от уровня развитых стран. Учёные намерены провести в этом году ещё 15 экспериментов, накапливая опыт.