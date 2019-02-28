РК из-под стражи освободят последнего «отказника совести»

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28 февраля из-под стражи будет освобождён последний осуждённый, отбывавший наказание за отказ служить в армии по религиозным и моральным убеждениям. За всё время существования закона о наказании за подобную позицию таковых в местах лишения свободы насчитывалось 70 человек. В ноябре прошлого года Верховный суд РК пришёл к выводу, что лица, отказавшиеся от военной службы по убеждениям совести, являются не виновными. В этой связи министерство юстиции с 30 ноября приступило к процедуре их освобождения.