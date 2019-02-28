Делегация КНДР осматривает туристические и промышленные объекты Вьетнама

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Члены северокорейской делегации, сопровождающей председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына во время его визита во Вьетнам, приступила к осмотру туристических достопримечательностей и промышленных объектов. 27 февраля заместители председателя ЦК ТПК Ли Су Ён и О Су Ён, а также руководитель художественного ансамбля «Самчжиён» Хён Сон Воль сели в автомобиль и выехали с территории отеля Melia, где разместился Ким Чон Ын. Они посетили известную туристическую достопримечательность - бухту Халонг Бэй. Далее они приняли участие в официальном обеде, подготовленном руководством провинции Куангнинь. Таким образом, можно понять, что Север проявляет интерес к развитию туристической отрасли. Члены северокорейской делегации посетили также портовый город Хайфон, где осмотрели завод по сборке автомобилей Vinfast и другие промышленные и сельскохозяйственные объекты. Данный регион является одним из центров иностранных инвестиций.