В Ханое открылся второй северокорейско-американский саммит

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27 февраля в Ханое, в гостинице Sofitel Legend Metropole, открылся второй северокорейско-американский саммит. Перед его началом председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын сказал президенту США Дональду Трампу, что сделает всё возможное для того, чтобы добиться «великого результата», который должен приветствоваться всеми людьми. Он отметил, что Трамп принял «смелое решение», согласившись провести второй саммит. В свою очередь, глава Белого дома отметил, что предыдущие переговоры в Сингапуре восемь месяцев назад увенчались успехом, и встреча в Ханое должна «столь же или ещё более успешной». Он охарактеризовал свои отношения с северокорейским лидером как «особые», подчеркнув, что КНДР обладает огромным экономическим потенциалом. После фотосессии участники саммита провели краткую личную встречу и направились на ужин в расширенном составе. Вместе с главами государств в ужине участвуют с северокорейской стороны министр иностранных дел Ли Ён Хо и заместитель председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоль, а с американской – госсекретарь Майкл Помпео и исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни. Основная часть переговоров состоится 28 февраля.