Главы КНДР и США надеются на успех саммита в Ханое

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В столице Вьетнама Ханое проходит второй северокорейско-американский саммит. Вечером 27 февраля председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын и президент США Дональд Трамп встретились в ханойской гостинице Sofitel Legend Metropole. В начале встречи северокорейский лидер обещал своему американскому коллеге сделать всё возможное для того, чтобы добиться «великого результата», который должен приветствоваться всеми людьми. Он отметил, что Трамп принял «смелое решение», согласившись провести второй саммит. В свою очередь, глава Белого дома сказал, что предыдущие переговоры в Сингапуре восемь месяцев назад увенчались успехом, и встреча в Ханое должна «столь же или ещё более успешной». Он охарактеризовал свои отношения с северокорейским лидером как «особые», подчеркнув, что КНДР обладает огромным экономическим потенциалом. После фотосессии участники саммита провели краткую личную встречу и направились на ужин в расширенном составе. Вместе с главами государств в ужине приняли участие с северокорейской стороны министр иностранных дел Ли Ён Хо и заместитель председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоль, а с американской – госсекретарь Майкл Помпео и исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни. Основная часть переговоров проходит 28 февраля. По их итогам будет принята Ханойская декларация.