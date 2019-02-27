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28 февраля в Ханое продолжится северокорейско-американский саммит. В 9:00 по местному времени председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын и президент США Дональд Трамп проведут личную встречу в гостинице Sofitel Legend Metropole, которая продолжится примерно 45 минут. Затем к участникам саммита присоединятся члены делегаций двух стран. Эксперты ожидают, что будут обсуждаться конкретные меры по реализации договорённостей, достигнутых в ходе первого саммита в Сингапуре в июне прошлого года. Это полная денуклеаризация КНДР, формирование новых отношений между КНДР и США, создание мирного режима на Корейском полуострове. Как сообщили в Белом доме, по итогам переговоров будет принята Ханойская декларация. Кроме того в присутствии Ким Чон Ына и Дональда Трампа будут подписаны ряд совместных документов. После этого президент США, как было и на первом саммите в Сингапуре, даст пресс-конференцию. Между тем, пока нет никакой официальной информации о дальнейшей программе пребывания северокорейского лидера во Вьетнаме. Ранее сообщалось, что 1-2 марта состоится официальный визит во Вьетнам.