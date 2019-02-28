Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 1,75%

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28 февраля Банк Кореи принял решение сохранить учётную ставку на уровне 1,75%, установленном в ноябре прошлого года. Данное решение не стало неожиданностью, поскольку южнокорейская экономика демонстрирует явные признаки спада, объёмы экспорта и снижаются, а ситуация с занятостью ухудшается на фоне затянувшейся торговой войны между США и Китаем. Всё это вынуждает Банк Кореи проявлять осторожность при принятии решений. Корейская финансово-инвестиционная ассоциация с 13 по 18 февраля опросила 200 специалистов из 104-х финансовых учреждений, и все они высказались в пользу замораживания учётной ставки.