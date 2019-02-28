Объём промышленного производства в РК в январе вырос на 0,8%

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В январе этого года объём промышленного производства в РК вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщили 28 февраля в Национальном статистическом управлении. Незначительный рост, достигнутый впервые с октября прошлого года, обусловлен улучшением показателей в сфере услуг и обрабатывающей промышленности. Розничные продажи, указывающие на потребительскую активность, выросли на 0,2%. Инвестиции в производственные мощности увеличились на 2,2%, а активность на строительном рынке - на 2,1%. Между тем, несмотря на положительные показатели, индекс совпадающих индикаторов, отражающий современное состояние экономики, сократился на 0,1%, продолжив спад десятый месяц подряд. Индекс опережающих индикаторов снизился на 0,4%. Уменьшение этой отметки продолжается восемь месяцев.