На посольство КНДР в Мадриде совершено нападение

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Из сообщений агентства Reuters и испанского издания El Confidencial со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел Испании стало известно о нападении группы неизвестных на посольство КНДР в Мадриде. Инцидент произошёл 22 февраля. Неизвестные ворвались в посольство, связали сотрудников и находились там около четырёх часов. Одной сотруднице посольства удалось бежать и обратиться за помощью. Когда на место прибыла полиция, к ним вышел мужчина, выглядевший как сотрудник посольства. Он сообщил, что всё в порядке. Полиция осталась у здания, установив наблюдение. Через некоторое время из ворот посольства на большой скорости выехали два автомобиля, скрывшись в неизвестном направлении. При этом нападавшие забрали с собой компьютеры. Местная полиция ведёт расследование, рассматривая все возможные варианты. Выясняется, какая информация хранилась в похищенных компьютерах. Трое сотрудников посольства получили лёгкие ранения. Есть информация, что один из нападавших мог быть северокорейцем.