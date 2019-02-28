В КНДР положительно оценивают ход саммита с США

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Северокорейские СМИ в положительном ключе осветили первый день северокорейско-американского саммита в Ханое. 28 февраля агентство ЦТАК сообщило о том, что в среду председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын и президент США Дональд Трамп провели подробный обмен мнениями для получения всеобъемлющих и выдающихся результатов по итогам второго саммита. По сообщению агентства, стороны встретились впервые за восемь месяцев, крепко пожав друг другу руки. Затем Дональд Трамп и Ким Чон Ын провели «честный и открытый диалог в ходе личной встречи». В целом в КНДР положительно оценивается ход нынешнего саммита. Выражаются надежды на достижение хороших результатов.