Компания Hyundai Motor планирует повысить эффективность работы

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Компания Hyundai Motor поставила цель к 2022 году достичь операционной прибыли в размере 7% и рентабельности собственного капитала (ROE) 9%. Об этом было заявлено 27 февраля на мероприятии с участием акционеров компании и представителей правительства. Hyundai Motor впервые ставит конкретную цель по повышению прибыльности. В прошлом году уровень операционной прибыли составил 2,1%, а рентабельности капитала - 1,9%. Для реализации поставленных целей планируется расширить долю на мировом рынке, реструктурировать ценообразование, повысить эффективность управления, уделить внимание обновлению бренда и продукции, повысить конкурентоспособность, работать над повышением эффективности управления финансами. Помимо этого, к 2023 году около 40 млрд долларов будет инвестировано в новые разработки и исследования, а также в технологии будущего, в том числе беспилотные автомобили.