Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина немного сократился

Photo : YONHAP News

Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина сократился. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого 27 февраля агентством Realmeter, он составил 50,1%, что на 0,9% ниже, чем на предыдущей неделе. Отрицательно оценивают деятельность президента 44,2% опрошенных, что на 0,1% больше, чем неделю назад. Таким образом, второй северокорейско-американский саммит в Ханое пока не оказывает значительного влияния на уровень поддержки Мун Чжэ Ина. В прошлом году непосредственно перед первым саммитом в Сингапуре уровень поддержки Мун Чжэ Ина вырос на 0,9% до 72,3%. Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 39,4%, партии Свободная Корея – 28,1%, партии Справедливого будущего – 7,1%, партии Справедливости – 6,6%, партии Демократии и мира – 2,9%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 4,4% при уровне достоверности 95%.