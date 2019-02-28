Главы КНДР и США стремятся к реальным результатам саммита

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28 февраля в Ханое продолжится северокорейско-американский саммит. В 9:00 по местному времени в гостинице Sofitel Legend Metropole председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын и президент США Дональд Трамп начали личную встречу, которая продолжалась порядка 45 минут. Затем к участникам саммита присоединились члены делегаций двух стран. Затем последовал рабочий обед, после которого запланировано подписание итоговой Ханойской декларации. Перед началом личной встречи Ким Чон Ын заявил, что ведёт с Дональдом Трампом «выдающиеся переговоры». Он сказал, что приложит усилия для достижения хороших результатов. В ответ Дональд Трамп отметил, что на отказ Севера от ядерного оружия уйдёт много времени, поэтому «скорость тут не важна», следует без спешки продолжать переговоры. Трамп, помимо этого, подчеркнул, что самое важное – это реальные результаты.