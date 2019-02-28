Президент РК Мун Чжэ Ин внимательно следит за ходом второго саммита КНДР и США в Ханое

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Президент РК Мун Чжэ Ин внимательно следит за ходом второго северокорейско-американского саммита в Ханое. 27 февраля он заявил, что это событие имеет важнейшее значение в вопросе создания условия мира и процветания Корейского полуострова. Мун Чжэ Ин освободил своё рабочее расписание на четверг, внимательно следя за развитием ситуации в Ханое. Эксперты полагают, что это может указывать на готовность Мун Чжэ Ина в случае необходимости оказать содействие переговорному процессу между Пхеньяном и Вашингтоном. По окончании саммита состоится заседание Совета национальной безопасности при президент. Помимо этого, как сообщалось ранее, после окончания саммита Мун Чжэ Ин свяжется по телефону с американским лидером Дональдом Трампом, как это уже было после первой встречи глав КНДР и США в Сингапуре.