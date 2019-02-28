Председателем оппозиционной партии Свободная Корея избран Хван Гё Ан

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27 февраля на общенациональном съезде оппозиционной партии "Свободная Корея" её новым лидером избран Хван Гё Ан. Он набрал 50% голосов. Другие кандидаты - О Сэ Хун и Ким Чжин Тхэ – значительно уступили ему по числу голосов. В своей приветственной речи Хван Гё Ан заявил, что откроет путь к победе партии на парламентских выборах следующего года и к смене власти в 2022 году. Он обещал сделать партию "Свободная Корея" партией общественного благополучия и светлого будущего. Он заявил также, что ещё выше поднимет флаг инноваций и объединит правый лагерь. Хван Гё Ан занимал пост министра юстиции и премьер-министра в администрации бывшего президента РК Пак Кын Хе, также был исполняющим обязанности президента после импичмента Пак Кын Хе.