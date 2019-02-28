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В период с марта по июнь этого года в РК приостанавливается работа старых угольных электростанций. Как сообщили 28 февраля в министерстве промышленности, торговли и энергетики, такое решение принято в рамках борьбы с микропылью, концентрация которой особо высока в весенний период. Временно будут закрыты пятый и шестой энергоблоки электростанции Самчхонпхо, первый и второй энергоблоки электростанции Порён, которые эксплуатируются более 30 лет. Эти меры, как ожидают, позволят сократить объём микропыли на 1.174 тонны. Это 5% от общего объёма выбросов угольных электростанций за прошлый год. Отмечается, что весной потребление электроэнергии гораздо ниже, чем зимой и летом, поэтому проблем с поставкой электричества не предвидится. Кроме того, список электростанций, в которых ограничивается мощность, увеличен с 36 до 47. Также планируется в конце года закрыть две угольные электростанции и продолжить работу по переводу таких объектов на газ.