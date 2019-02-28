В РК растёт поддержка идеи возобновления работы Кэсонского комплекса

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68,9% корейцев согласны с необходимостью возобновления работы Кэсонского индустриального комплекса и туристических поездок в горы Кымгансан. На это указывают представленные результаты опроса, проведённого агентством Realmeter. Против высказались 26,5%. Количество давших положительный ответ выросло на 20% по сравнению с опросом на эту же тему, проводившимся в июне 2017 года. Наибольшую поддержку идее возобновления работы комплекса в Кэсоне и туристического сотрудничества высказали среди представителей правящей Демократической партии Тобуро и партии Справедливости, а также прогрессивных кругов – 90%. В оппозиции и консервативных кругах большинство настроено против данной идеи.