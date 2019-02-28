Госсекретарь США встретился с заместителем председателя ТПК

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На полях северокорейско-американского саммита в Ханое состоялась встреча госсекретаря США Майкла Помпео и заместителя председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоля. Прогуливаясь по парку отеля Sofitel Legend Metropole Hanoi, стороны в сопровождении переводчиков, судя по всему, отдельно обсудили вопросы денуклеаризации. За беседой в том же парке были замечены помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и другие представители Белого дома. После 30-минутной личной встречи Дональд Трамп и Ким Чон Ын также вышли в парк, где провели беседу. Их сопровождал Ким Ён Чхоль. После этого они вернулись в зал проведения саммита.