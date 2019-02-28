В РК доставлены останки 74 корейцев-жертв принудительной трудовой мобилизации

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28 февраля в РК из Японии были доставлены останки 74 корейцев из числа жертв принудительной трудовой мобилизации, скончавшихся в Японии, когда Корея находилась под протекторатом этой страны. В 1938 году в Японии был принят закон о национальной мобилизации, в соответствии с которым из Кореи на работы были вывезены 7,8 млн человек. Около 80 тыс. из них скончались от тяжёлого труда, но на родину были возвращены останки лишь 10 тыс. человек. По данным японских властей, на территории Японии остаются останки 37 тыс. жертв трудовой мобилизации. Перевозка останков 74 корейцев была осуществлена благодаря неправительственным контактам. При этом о 14 из них известны лишь японские имена, личности 19 не установлены. Данный проект является первым примером успешного сотрудничества межкорейского Совета по примирению и сотрудничеству корейской нации. Останки решено захоронить на острове Чечжудо.