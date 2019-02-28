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В мире

Белый дом: Рабочий обед лидеров КНДР и США может быть отменён

Write: 2019-02-28 15:28:12Update: 2019-02-28 15:46:56

Белый дом: Рабочий обед лидеров КНДР и США может быть отменён

Photo : YONHAP News

Лидер КНДР Ким Чон Ын и президент США Дональд Трамп могут отменить запланированный на 28 февраля рабочий обед. Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс. Кроме того, Дональд Трамп перенёс пресс-конференцию с 16:00 на 14:00 по местному времени. По словам Сары Сандерс, переговоры завершатся в ближайшее время, и президент США вернётся в свой отель, где проведёт пресс-конференцию. Между тем, она отказалась отвечать на вопрос о том, состоится ли церемония подписания итоговых документов, планировавшаяся на 14:05. 
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