Белый дом: По итогам второго саммита КНДР-США не будет принято совместной декларации

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По итогам второго саммита КНДР-США не будет принято совместной декларации, сообщили в Белом доме. Во второй половине дня 28 февраля появилось сообщение об отмене рабочего обеда председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына и президента США Дональда Трампа. Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила также, что Дональд Трамп перенёс пресс-конференцию с 16:00 на 14:00 по местному времени. В 13:30 участники саммита покинули гостиницу Sofitel Legend Metropole, где проходили переговоры, и вернулись в свои резиденции.