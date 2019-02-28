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Белый дом: В ходе второго саммита КНДР-США в Ханое не удалось достичь договорённостей

Write: 2019-02-28 15:59:05Update: 2019-02-28 16:36:46

Белый дом: В ходе второго саммита КНДР-США в Ханое не удалось достичь договорённостей

Photo : YONHAP News

В ходе второго северокорейско-американского саммита в Ханое не удалось достичь договорённостей. Между тем, остаётся вероятность проведения в будущем встречи рабочих групп КНДР и США. Об этом заявила в четверг представитель Белого дома Сара Сандерс. Ранее в тот же день председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын и президент США Дональд Трамп отменили рабочий обед и церемонию подписания итоговых документов. Они покинули гостиницу Sofitel Legend Metropole, где проходили переговоры, и вернулись в свои резиденции. Дональд Трамп перенёс пресс-конференцию с 16:00 на 14:00 по местному времени.

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