Белый дом: В ходе второго саммита КНДР-США в Ханое не удалось достичь договорённостей

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В ходе второго северокорейско-американского саммита в Ханое не удалось достичь договорённостей. Между тем, остаётся вероятность проведения в будущем встречи рабочих групп КНДР и США. Об этом заявила в четверг представитель Белого дома Сара Сандерс. Ранее в тот же день председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын и президент США Дональд Трамп отменили рабочий обед и церемонию подписания итоговых документов. Они покинули гостиницу Sofitel Legend Metropole, где проходили переговоры, и вернулись в свои резиденции. Дональд Трамп перенёс пресс-конференцию с 16:00 на 14:00 по местному времени.