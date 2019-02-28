РК и Узбекистан развивают сотрудничество в сфере транспорта

Photo : KBS News

27 февраля в Сэчжоне состоялась встреча заместителя министра сухопутных территорий и транспорта РК Ким Чжон Рёля и замминистра транспорта Узбекистана Абдурахмана Абдулаева. Стороны обсудили вопросы сотрудничества. По сообщению министерства, Абдурахман Абдулаев выразил надежду на активное участие южнокорейских компаний в важных эономических проектах Узбекистана, предложив сотрудничать в разных сферах, в том числе по технологическому и кадровому обмену, а также в научных и промышленных проектах. Ким Чжон Рёль напомнил об участии южнокорейских компаний в реконструкции участков автодороги А-380 в Узбекистане, призвав предоставить больше возможностей для подобного сотрудничества. В настоящий момент Узбекистан реализует программу модернизации и развития автодорог стоимостью 10 млрд долларов. В этой связи компании РК принимают меры к выходу на местный рынок.