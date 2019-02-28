Граждане РК смогут проходить паспортный контроль в аэропорту Праги в ускоренном режиме

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Начиная с марта, граждане РК после прилёта в Международный аэропорт Праги имени Вацлава Гавела смогут проходить паспортный контроль по ускоренной процедуре через комплекс автоматического контроля e-gate. Об этом сообщили 27 февраля в посольстве РК в Чехии. Такие условия будут доступны для пассажиров старше 15 лет с южнокорейским гражданством, прибывающих в Прагу прямым рейсами из аэропорта Инчхон. Проходя через автоматическую систему для электронных паспортов, пассажир сканирует свой загранпаспорт, проходит идентификацию лиц и отпечатка пальца. Экономия времени может составить от 30 до часа. В прошлом году Чехию посетили 416 тыс. человек, что является восьмым показателем среди иностранных туристов в этой стране. Чешские власти впервые применяют данную систему для граждан стран, не входящих в ЕС.