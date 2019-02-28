Дональд Трамп: Достижению договорённости в Ханое помешали разногласия о санкциях и денуклеаризации

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В ходе второго северокорейско-американского саммита, прошедшего 27-28 февраля в Ханое, не удалось достичь договорённостей. Их достижению помешали разногласия в вопросе о санкциях и денуклеаризации. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции во вьетнамской столице президент США Дональд Трамп. Он отметил, что северокорейский лидер Ким Чон Ын хотел полного снятия санкций, но США пока не могут этого сделать. Кроме того, США повторили своё требование о полной денуклеаризации, пообещав лишь после этого снять санкции. В свою очередь, северокорейская сторона хотела бы проводить денуклеаризацию, в том числе, закрыв ядерный комплекс в Ёнбёне, параллельно с отменой санкций. Подписывать документ в такой ситуации было бы неправильно,- отметил Дональд Трамп. Он сказал, что хотел бы отменить санкции, поскольку КНДР должна расти, но она со своей стороны должна сделать больше. Однако саммит не был совсем безрезультатным, поскольку Ким Чон Ын обещал и далее не проводить ядерных и ракетных испытаний,- отметил президент США. Кроме того, как заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, остаётся вероятность проведения в будущем встречи рабочих групп КНДР и США.