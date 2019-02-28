1 марта президент РК может представить «план построения нового Корейского полуострова»

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1 марта президент РК Мун Чжэ Ин примет участие в торжественной церемонии по случаю столетия Первомартовского движения за независимость от японского колониализма. Предполагается, что глава государства представит детальный план создания «режима нового Корейского полуострова», нацеленного на создание условий мира и процветания на ближайшие 100 лет. Такое предположение связано с тем, что 25 февраля в ходе совещания со старшими советниками Мун Чжэ Ин заявил, что будет готовиться к «режиму нового Корейского полуострова», который перейдёт от войны и противостояния к сосуществованию, от идеологии и разрозненности к экономике и процветанию, встав не на обочине, а в центре истории. В администрации президента сообщили, что церемония будет масштабной, так как в ней примут участие многие сеульчане. В этот день элитное лётное подразделение Black Eagle проведёт выступление, изобразив в небе цифру 100. Вместе с тем, с 10:40 утра в окрестностях места проведения церемонии пройдёт реконструкция выступлений за независимость, с участниками которых Мун Чжэ Ин прибудет к месту церемонии. В программу самого мероприятия входят исполнение национального гимна, минута молчания в память о национальных героях, зачитывание декларации Независимости, вручение наград лицам, внёсшим вклад в независимость страны.