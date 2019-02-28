В Сеуле сожалеют по поводу результатов саммита КНДР-США, но надеются на прогресс в будущем

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Администрация президента РК выражает сожаление, что лидерам КНДР и США Ким Чон Ыну и Дональду Трампу не удалось достичь договорённостей. Об этом заявил в четверг представитель президентской администрации Ким Ый Гём, отметив, что, тем не менее, они достигли определённого прогресса. Южнокорейские политические партии также выражают сожаление по поводу того, что саммит закончился без каких бы то ни было договорённостей. Правящая Демократическая партия Тобуро выразила надежду на то, что Пхеньян и Вашингтон смогут продолжить переговоры в ближайшем будущем. Крупнейшая оппозиционная партия Свободная Корея призвала Пхеньян полностью отказаться от ядерного оружия, также выразив надежду на возобновление переговоров между КНДР и США. Партия Справедливого будущего в своём заявлении отметила, что итоги саммита не могут не разочаровывать, но утешает то, что Ким Чон Ын обещал не проводить новых ядерных испытаний, а Дональд Трамп выразил готовность продолжить переговоры с Пхеньяном. Партия демократии и мира призвала администрацию президента Мун Чжэ Ина сыграть активную роль в организации третьего северокорейско-американского саммита.