Россия и Китай отреагировали на итоги саммита в Ханое

После того, как проявилась информация о том, что северокорейско-американский саммит в Ханое завершился без достижения договорённостей, последовала реакция стран-соседей Корейского полуострова. В Москве будут анализировать итоги встречи лидера КНДР Ким Чон Ына и президента США Дональда Трампа, но пока констатируют, что не сработала практика небольших шагов навстречу друг к другу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что «завышенные запросные позиции могут приводить к тому, что создаются проблемные моменты в переговорном процессе». Китай надеется на продолжение диалога между КНДР и США ради обеспечения стабильности в регионе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан. Китай будет прилагать усилия, оказывать этому процессу конструктивное содействие, - отметил Лу Кан.