ЦТАК: Главы КНДР и США договорились продолжить «продуктивный диалог»

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Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын и президент США Дональд Трамп договорились продолжить «продуктивный диалог» для решения вопросов, поднятых на втором саммите в Ханое. Об этом сообщило северокорейское агентство ЦТАК. В заявлении, опубликованном в пятницу, говорится, что встреча лидеров двух стран стала важной возможностью для углубления взаимного уважения и доверия. Участники саммита «договорились поддерживать тесную связь друг с другом по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова и эпохального развития отношений между КНДР и США»,- говорится в заявлении ЦТАК. При этом агентство не упоминает о том, что саммит в Ханое завершился без подписания итоговых документов. Центральная северокорейская газета «Нодон синмун» опубликовала подробный отчёт о переговорах, проиллюстрировав его многочисленными фотографиями. Однако о том, что по итогам саммита в Ханое не было подписано никаких документов, газета также не сообщает.