Южнокорейский экспорт сократился в феврале на 11,1%

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Объём южнокорейского экспорта составил в феврале 39 млрд 560 млн долларов, что на 11,1% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщили в пятницу в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. Импорт сократился за тот же период на 12,6%, составив в феврале 36 млрд 400 млн долларов. Таким образом, торговый баланс остаётся профицитным 85 месяцев подряд, хотя февральский профицит сократился до 3 млрд 100 млн долларов. Экспорт сокращается три месяца подряд. По словам экспертов, это вызвано снижением мировых цен на полупроводники на фоне замедления роста китайской экономики, а также снижением спроса на средства беспроводной связи. Экспорт полупроводников сократился в феврале на 24,8%, нефтехимических продуктов – на 14,8%, морских судов – на 46,5%,