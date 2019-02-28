Ли Ён Хо: КНДР на переговорах предложила лишь частичную отмену санкций

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КНДР на переговорах с США предложила лишь частичную отмену санкций, а не полную, как утверждал американский президент Дональд Трамп. Об этом заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, выступая в ночь с четверга на пятницу на экстренном брифинге в ханойской гостинице Melia, которая стала резиденцией Ким Чон Ына во время пребывания в Ханое. Глава северокорейского внешнеполитического ведомства отметил также, что КНДР обещала дать письменные гарантии о сохранении моратория на ракетные и ядерные испытания, а также об окончательном прекращении переработки плутония и урана, то есть, о закрытии ядерного центра Ёнбён под наблюдением американских экспертов. При этом речь шла лишь об отмене санкций, затрагивающих гражданский сектор экономики КНДР. Как отметил Ли Ён Хо, КНДР не изменит своей позиции, даже если американская сторона предложит провести очередной саммит. По окончании выступления глава МИД КНДР не стал отвечать на вопросы журналистов.