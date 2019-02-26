Президент РК призывает перейти к построению «нового Корейского полуострова»

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«Предстоящие 100 лет будут качественно отличаться от минувшего столетия: мы будем продвигаться вперёд к построению нового Корейского полуострова и готовиться к воссоединению»,- заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на церемонии, посвящённой 100-летию Первомартовского движения за независимость Кореи. Она состоялась в пятницу на площади Кванхвамун в центре Сеула. Глава государства изложил своё видение «режима нового Корейского полуострова», назвав его сообществом мирного и экономического сотрудничества, в построении которого Сеул возьмёт на себя ведущую роль. Он высказался за укрепление сотрудничества с Японией, подчеркнув, что Декларация независимости от 1 марта 1919 года – это не призыв к вражде, а документ, направленный на содействие «гармоничному сосуществованию всего человечества». Мун Чжэ Ин подчеркнул, что «режим нового Корейского полуострова» – это порядок мира и сотрудничества, который положит конец конфронтации и конфликтам. Южнокорейский лидер отметил, что, несмотря на отсутствие договорённостей, саммит между США и КНДР в Ханое принёс «значимый прогресс». Он пообещал выступить посредником между Пхеньяном и Вашингтоном в достижении «полного урегулирования».