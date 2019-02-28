Президент США попросил президента РК оказать содействие в диалоге с КНДР

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Президент США Дональд Трамп обратился к своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину с просьбой оказать содействие в диалоге с Пхеньяном. Как сообщили в администрации президента РК, в телефонном разговоре с южнокорейским лидером, состоявшимся непосредственно после северокорейско-американского саммита в Ханое, Дональд Трамп также подтвердил свою приверженность решению северокорейской ядерной проблемы путём диалога. Он обратился с просьбой к Мун Чжэ Ину более активно содействовать тому, чтобы КНДР выполняла свои обязательства по денуклеаризации. Со своей стороны, южнокорейский лидер выразил надежду на достижение прогресса в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном, пообещав сделать для этого всё возможное. Мун Чжэ Ин предложил Дональду Трампу встретиться в ближайшее время, чтобы продолжить обсуждение. Глава Белого дома ответил согласием, предложив согласовать детали встречи по дипломатическим каналам.