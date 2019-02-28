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В мире

Майкл Помпео: Пхеньян «по сути просил полного снятия санкций»

Write: 2019-03-01 14:47:49Update: 2019-03-01 16:06:46

Майкл Помпео: Пхеньян «по сути просил полного снятия санкций»

Photo : YONHAP News

Северокорейская сторона «по сути просила полного снятия санкций» в обмен на неясное обязательство окончательно закрыть ядерный центр в Ёнбёне. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил в пятницу на пресс-конференции в Маниле госсекретарь США Майкл Помпео. По его словам, объём того, что северокорейская сторона готова сделать в обмен на отмену санкций, не совсем понятен. Пхеньян лишь обещал принять «обширные меры» по своему крупнейшему ядерному объекту. Ранее в тот же день, в ходе беседы с журналистами во время перелёта из Ханоя в Манилу, госсекретарь США не исключил возможности новых встреч между лидерами КНДР и США. 
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