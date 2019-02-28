Лидер КНДР Ким Чон Ын завершит визит во Вьетнам утром 2 марта

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Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын покинет Ханой утром 2 марта, сообщили дипломатические источники во вьетнамской столице. Ранее МИД Вьетнама сообщал, что официальный визит Ким Чон Ына завершится во второй половине дня. По не ясно, связано ли изменение программы визита с неудачным завершением северокорейско-американского саммита, после которого Ким Чон Ын не делал никаких заявлений. В программе официального визита северокорейского лидера во Вьетнам - переговоры на высшем уровне с президентом страны Нгуен Фу Чонгом и премьер-министром Нгуен Суан Фуком, после чего состоится банкет. На утро субботы запланировано посещение мавзолея Хо Ши Мина, который был первым президентом социалистического Вьетнама. Не исключено, что на обратном пути на родину Ким Чон Ын сделает остановку в Пекине.