Жители РК отмечают столетие Первомартовского движения

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В пятницу, в день столетия Первомартовского движения за независимость, в центре Сеула состоялась торжественная церемония. На площади Кванхвамун, которая является историческим местом, символом корейской демократии, собрались около десяти тысяч горожан. Церемония началась с театрализованного представления, воссоздающего события столетней давности. Потомки активистов Первомартовского движения зачитали Декларацию независимости. После этого президент РК Мун Чжэ Ин вручил государственные награды 334-м гражданам страны, совершившим патриотические поступки. Ордена за заслуги в деле государственного строительства первой степени удостоена героиня Первомартовского движения Ю Гван Сун. Торжественные мероприятия, посвящённые юбилейной дате, прошли по всей стране.