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Сумма зарубежных активов РК впервые превысила объём валютных резервов страны, сообщили в пятницу в Банке Кореи. По его данным, в конце прошлого года чистые финансовые активы, инвестированные южнокорейцами в зарубежные страны, составили 413 млрд долларов. Общая сумма валютных резервов составила в тот же период 403 млрд долларов. По словам представителя Банка Кореи, рост зарубежных активов означает, улучшение ситуации с погашением гражданами зарубежных кредитов. При этом инвестиции из-за рубежа в РК, включая акции и облигации, в прошлом году сократились на 105 млрд 700 млн долларов, составив 668 млрд 200 млн долларов. Это связано со снижением главного индекса Корейской биржи KOSPI на 19,7%.