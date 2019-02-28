Чхве Сон Хи: В ходе саммита КНДР предлагала окончательно закрыть ядерный комплекс в Ёнбёне

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В ходе северокорейско-американского саммита в Ханое представители КНДР предлагали окончательно закрыть ядерный комплекс в Ёнбёне. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции в отеле Melia в Ханое замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Таким образом официальный Пхеньян прокомментировал заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что северокорейская сторона, якобы, недостаточно чётко сформулировала свои предложения о закрытии ядерного объекта в Ёнбёне. «Мы чётко изложили свою позицию, сказав, что окончательно закроем комплекс в Ёнбёне», - подчеркнула Чхве Сон Хи. Непосредственно по окончании саммита министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что северокорейская сторона просила частичной отмены санкций в обмен на демонтаж всех объектов по производству ядерного топлива в присутствии американских экспертов. При этом речь шла лишь об отмене санкций, затрагивающих гражданский сектор экономики КНДР. Глава северокорейского внешнеполитического о ведомства отметил также, что КНДР обещала дать письменные гарантии о сохранении моратория на ракетные и ядерные испытания.