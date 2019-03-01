Лидер КНДР завершил визит во Вьетнам

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Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын покинул в субботу Ханой, завершив официальный дружеский визит во Вьетнам. Как отмечается в сообщении агентства ЦТАК, в ходе визита он выразил надежду на активизацию сотрудничества и обменов с Вьетнамом во всех областях, а также на вывод двусторонних отношений на новый уровень. Обмены во всех областях, включая экономику науку и технику, оборону, спорт, культуру, искусство и СМИ - «непоколебимая позиция нашей страны и нашей партии»,- цитирует ЦТАК слова Ким Чон Ына. В пятницу северокорейский лидер встретился с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, который выразил уверенность в том, что народ КНДР «добьётся больших успехов в социалистическом строительстве, развитии страны и улучшении жизни людей под руководством Трудовой партии Кореи и лично товарища Ким Чон Ына»,- отмечается в сообщении ЦТАК. Кроме того, Ким Чон Ын встретился с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком и спикером Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нганом. Утром в субботу он посетил мавзолей Хо Ши Мина, который был первым президентом социалистического Вьетнама. Ранее планировалось, что Ким Чон Ын покинет Ханой во второй половине дня, после встречи с представителями деловых кругов Вьетнама. Однако программа визита была изменена. Эксперты не исключают, что на обратном пути на родину Ким Чон Ын сделает остановку в Пекине и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.