РК и США сократят масштабы совместных военных учений

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Власти РК и США объявят о сокращении масштабов ежегодных совместных военных учений. Как сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации, в этом году манёвры не будут широкомасштабными, как это было до сих пор. Их масштабы существенно сократятся. Решение о сокращении масштабов учений было принято до северокорейско-американского саммита в Ханое, поэтому не является одним из его итогов. В начале февраля СМИ сообщили со ссылкой на южнокорейский правительственный источник, что о планах проведения совместных манёвров будет объявлено после второго саммита КНДР-США, чтобы избежать дополнительных раздражающих факторов до саммита. Пхеньян неизменно воспринимает учения как подготовку к вторжению в КНДР. По той же причине принято решение дать им нейтральные названия. Обычно командно-штабные учения Key Resolve и полевые манёвры Foal Eagle проводятся в период с конца февраля до середины апреля.