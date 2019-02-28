Главы внешнеполитических ведомств РК и США обсудили по телефону итоги саммита в Ханое

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили в пятницу в телефонном разговоре итоги второго северокорейско-американского саммита в Ханое. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, Кан Гён Хва отметила, что саммит нельзя назвать безрезультатным, хотя его участники и не достигли никакого соглашения. Важен уже сам факт, что Вашингтон продолжает терпеливо вести диалог с Пхеньяном. Сеул намерен и впредь поддерживать контакты с Вашингтоном в вопросах решения ядерной проблемы Пхеньяна. Майкл Помпео подчеркнул важность южнокорейско-американского сотрудничества, добавив, что США продолжат переговоры с КНДР. Кан Гён Хва и Майкл Помпео договорились встретиться в ближайшее время и поделиться своими планами.