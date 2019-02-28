Фильм «Экстремальная работа» вышел на первое место по кассовым сборам среди отечественных фильмов

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Фильм «Экстремальная работа» режиссёра Ли Бён Хона вышел на первое место по кассовым сборам среди отечественных фильмов. По состоянию на начало марта, они составили 135 млрд 950 млн вон (121 млн 385 тыс. долл.). Таким образом, побит предыдущий рекорд, который с 2014 года удерживал фильм «Битва при Мёнряне» - 135 млрд 750 млн вон (121 млн 205 тыс. долл.). Между тем, по числу просмотров «Экстремальная работа» занимает второе место с показателем 15 млн 530 тыс. зрителей, а на первом месте «Битва при Мёнряне» (17 млн 610 тыс. просмотров). Это объясняется тем, что с 2014 года средняя стоимость билета в кинотеатр повысилась почти на 10%, составляя сегодня 8.286 вон (7,40 долл.)