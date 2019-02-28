Президент США назвал «содержательными» переговоры с лидером КНДР

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Несмотря на отсутствие договорённостей, президент США Дональд Трамп считает, что переговоры с лидером КНДР Ким Чон Ыном на саммите в Ханое были содержательными. По возвращении из Вьетнама глава Белого дома написал в своём Twitter: «Мы провели очень содержательные переговоры. Мы знаем, чего они хотят, и они знают, что мы должны получить. Отношения очень хорошие, посмотрим, что получится!». В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Вашингтон и Пхеньян в итоге договорятся по спорным вопросам. Американский президент сообщил, что на саммите предложил КНДР осуществить денуклеаризацию, но северокорейская сторона была не готова сделать это в полном объёме. Дональд Трамп напомнил, что конечной целью мирового сообщества является полная денуклеаризация Корейского полуострова. «У меня есть ощущение, что это в будущем произойдёт»,- подчеркнул он.