На фоне замедления экономических показателей на фондовом рынке РК не будет активности

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Основной индекс Корейской баржи KOSPI понизился за последнюю торговую неделю на 1,57%, составив 2.195,44 пункта. В ожидании второго северокорейско-американского саммита на рынке сохранялась стабильность, а в первый день саммита 27 февраля фондовый рынок немного укрепился, поскольку инвесторы сделали ставку на его успешный исход. Однако 28 февраля, после появления сообщений о том, что участникам саммита не удалось договориться, стоимость акций начала снижаться. В пятницу торги не проводились по случаю национального праздника – столетия Первомартовского движения за независимость. По мнению экспертов, на будущей неделе на фондовом рынке не будет активности, торговля акциями продолжится в ограниченном диапазоне, а инвесторы займут выжидательную позицию перед публикацией данных о занятости в США и китайском экспорте.