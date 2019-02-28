В 2018 году в торговле культурными контентами зафиксирован рекордный профицит

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В 2018 году в РК зафиксирован рекордный профицит в торговле культурными контентами, связанный с корейской культурной волной Халлю. По данным Банка Кореи, опубликованным в субботу, доходы, связанные с Халлю, во внешнеторговом балансе страны увеличились на 73% в годовом исчислении, а профицит составил 2 млрд 430 млн долларов. Это связано с резким ростом прибыли от продаж за рубежом корейской музыки, телепередач, фильмов и компьютерных игр. Предыдущий рекорд профицита торгового баланса, связанного с Халлю, зафиксирован в 2016 году, когда он составил 1,5 млрд долларов. В следующем году он резко сократился из-за конфликта с Китаем, связанного с развёртыванием в РК американских систем ПРО.