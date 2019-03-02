РК и США изменили формат совместных военных учений

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Военные РК и США приняли решение, начиная с этого года, не проводить командно-штабные учения Key Resolve и полевые манёвры Foal Eagle, которые ежегодно проводились в период с конца февраля до середины апреля. Договорённость об этом была достигнута в ходе телефонного разговора между министром обороны РК и США Чон Гён Ду и исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом, состоявшегося 2 марта. Судя по всему, переговоры по этому вопросу начались до северокорейско-американского саммита в Ханое, а окончательное решение было принято сразу после него. Командно-штабные учения Key Resolve, проходящие в формате компьютерной симуляции, с этого года будут проводиться под названием «Тонмэн». Они пройдут в период с 4 по 12 марта. Полевые манёвры Foal Eagle будут проводиться на уровне не выше батальонов в мелких масштабах в течение всего года. В августе прошлого года, после северокорейско-американского саммита в Сингапуре, были отложены учения Ulchi Freedom Guardian. Таким образом, в данный момент крупнейшие манёвры, которые проводили РК и США, либо отменены, либо их проведение отложено. Министры обороны двух стран объясняют такие меры стремлением поддержать внешнеполитические усилия по достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова. Между тем, они подтвердили позицию о сохранении совместной обороноспособности в рамках нового формата учений.