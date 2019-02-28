Сократив масштабы совместных военных учений, США намерены сэкономить деньги

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Президент США Дональд Трамп, сокращая масштабы совместных военных учений с РК, стремится сэкономить деньги. 3 марта он написал в своём Twitter: «Причина, по которой я не хочу проведения военных учений с Южной Кореей, заключается в том, чтобы сберечь для США сотни миллионов долларов, которые нам никто не вернёт». Дональд Трамп также отметил, что это была его позиция ещё до вступления в должность главы государства. Помимо этого, он добавил: «Снижение напряжённости в отношениях с КНДР в настоящий момент - это хорошая вещь».